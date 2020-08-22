حملة مكبرة لنظافة شارع المدارس والإدارة التعليمية بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف أعمال النظافة ورفع أكوام وتجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة، والاستعانة في ذلك بفرق النظافة والتجميل وبمعدات الحملات الميكانيكية ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة.

وترأس محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، حملة مكبرة لرفع بعض تجمعات القمامة من شارع الإدارة التعليمية القديم، والذى يضم أكثر من مدرسة، حيث تم رفع القمامة ونظافة الشارع بالكامل، وتغيير بلاط الأرصفة والبلدورات، وتركيب بلاط جديد، وزراعة بعض الأشجار على جانبي الطريق للحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.