ضبط مقاول هارب من81 سنة سجن وغرامة 34.5 مليون جنيه في الجيزة

أكّدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام اختباء أحد الأشخاص (مقاول - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية بلغت 287 حكمًا قضائيًا (80 حبس –207 غرامات)، صادرة ضده في قضايا (إشغال طريق – مباني – عدم تنفيذ قرار إستئناف أعمال- تعدي على طريق – إتلاف – سرقة تيار) بإجمالي عقوبات بلغت 81 سنة حبس، وكفالات بلغت أكثر من 75 ألف جنيه، وغرامات بلغت أكثر من 34.5 مليون جنيه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

وتمّ استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.