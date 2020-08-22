مدير الحجر الزراعي: صادرات الفراولة والعنب زادت رغم أزمة كورونا

قال الدكتور أحمد العطار مدير الحجر الزراعي المصري، إن صادرات بعض المحاصيل سجلت انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي مثل الموالح، فيما لم تتأثر أخرى بأزمة فيروس كورونا، مثل البطاطس التي وصلت صادراتها لحوالي 700 ألف طن.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن هناك بعض المحاصيل التي زادت صادراتها مقارنة بالعام الماضي، مثل الفراولة، حيث تم تصدير هذا العام حوالي 21 ألف طن، والعام الماضي 18 ألفًا فقط.

وتابع، أن العنب أيضًا وصل تصديره إلى 130 ألف طن مقابل 107 آلاف طن العام الماضي، بنسبة زيادة 30%، مؤكدًا أن نسبة الصادرات المصرية ممتازة جدا إذا أخذنا في الاعتبار أزمة فيروس كورونا.