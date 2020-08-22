ضبط "عصابة تزوير" تستولى على ممتلكات المتوفين بالقاهرة والجيزة

أكّدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام (5 أشخاص– لأربعة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها "دون علمهم".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة تمّ استهدافهم وأمكن ضبط 4 من المتهمين بمحل إقامتهم، وعُثر بداخل مساكن المتهمين على (66 خاتم لشعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" - 66 ورق "كلك" يحمل بصمات لأختام شعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلّدة" - جهاز حاسب آلي بمشتملاته - 3 شابلونة أختام - 2 ماسح ضوئي "إسكانر" - ماكينة طباعة كارنيهات – 2 ماكينة قطع وتغليف كارنيهات - ماكينة تخريم ضغط - 101 أكلاشيه مختلفة منسوبة للعديد من الجهات - كمية كبيرة من الأوراق المصطنعة - مبلغ 9 آلاف جنيه).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب، أبرزها استخراج أحد المتهمين بطاقة رقم قومي منتحلاً بيانات (أحد الأشخاص – يعمل بالخارج) دون علمه والشروع في استخدامها، بمحاولة الإستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من حسابه بأحد البنوك عن طريق إجراء تحويلين (الأول بمبلغ 8 ملايين جنيه لصالح أحد المتهمين - الثاني بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح إحدى السيدات "جار فحص موقفها").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.