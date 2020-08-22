رفع 2000 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات، أمس، على مستوى الأحياء والمراكز أسفرت عن رفع نحو 2000 حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

وطالب محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

ووجّه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم لأي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع 270 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة و96 حالة ببولاق الدكرور 231 بالهرم والمنطقة الأثرية 93 حالة بالعمرانية و117 بالطالبية و60 بشمال الجيزة و245 بالدقي و140 حالة إشغال بالعجوزة و94 بالوراق و36 بأوسيم و89 بأكتوبر والحدائق و92 بكرداسة و17 بالعياط و178 بأبو النمرس و28 بالصف و60 بالواحات البحرية و20 بأطفيح و20 بالبدرشين و23 بالحوامدية.