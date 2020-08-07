بعد طول انتظار.. Tenet لكريستوفر نولان يعرض في سبتمبر بالصين

بعد طول انتظار، تم تحديد موعد طرح أحدث أفلام المخرج كريستوفر نولان Tenet، في الصين ليكون 4 سبتمبر، وذلك بعد أسبوع من إعادة عرض فيلمه "Inception" الذي سيعرض 28 أغسطس.

وكان صناع الفيلم قد أعلنوا عن عرضه بعدد من الدول، بينها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وروسيا والمملكة المتحدة، 26 أغسطس 2020، وذلك قبل عرضه في أمريكا بسبب كورونا، وهي سابقة الأولى من نوعها.

يذكر أن الصين أعادت افتتاح دور السينما في المناطق التي تقل فيها الإصابات بفيروس كورونا، منذ 20 يوليو الحالي، منهية نحو 6 أشهر من عمليات الإغلاق التي تركت آلاف دور العرض بلا عمل.

وفيلم Tenet الذي صاحبه التأجيل أكثر من مرة بفعل كورونا، تكلف إنتاجه 205 ملايين دولار، كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. ومدته ساعتان ونصف.

ومخرج الفيلم كريستوفر نولان، ولد 13 يوليو 1970 بلندن، وترشح خلال مسيرته الفنية لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات، إضافة لعدد كبير آخر من الجوائز.

وبطل الفيلم جون ديفيد واشنطن، مواليد 28 يوليو 1984، في أمريكا، واختارته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، من بين المنضمين حديثًا، لعضويتها ضمن 819 فنانًا.

ويشاركه البطولة: روبرت باتينسون، مواليد 13 مايو 1986، في لندن، وشارك كممثل في أكثر من 30 فيلما، أولها Vanity Fair عام 2004. وآخرها Waiting for the Barbarians عام 2019.