4 أفلام منتظرة لروبرت باتينسون بينها Tenet وThe Batman

يعيش الممثل البريطاني روبرت باتينسون، حالة من النشاط الفني، ويبدو أن جمهوره على موعد مع أفلام مختلفة، يشارك فيها مع كبار المخرجين، بينهم كريستوفر نولان وغيره، وانتهى من تصوير بعضها، ويستأنف غيرها.

وفي هذا التقرير، نعرض الأفلام المنتظرة لروبرت باتينسون.

فيلم Tenet

تكلفة إنتاجه 205 مليون دولار، يخرجه ويكتبه كريستوفر نولان، ويشارك، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي، في بطولته.

مدة فيلم Tenet ساعتين ونصف، وتم تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا بحسب موقع IMDB

وتم تأجيل الفيلم أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى تم إلغاء عرضه لأجل غير مسمى في أمريكا، بينما سيعرض في بريطانيا يوم 26 من الشهر الجاري.

The Devil All the Time

يشارك في بطولاته توم هولاند، ومن المقرر أن يتم عرضه لأول مرة في 16 سبتمبر على منصة نتفلكس.

الفيلم من إخراج أنطونيو كامبوس، والذي شارك في تأليفه مع باول كامبوس، ومأخوذ من رواية لـ دونالد راي بولوك.

ويشارك في بطولة الفيلم، بيل سكارسجارد وسيباستيان ستان، وعدد آخر من الممثلين، ومدته ساعتين و18 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول تأثير الحرب العالمية الثانية ويغوص داخل نفسية العديد من الشخصيات الفاسدة أو المكسورة بالإضافة إلى أشخاص أصيبوا بأضرار نفسية بسبب الحرب.

The Batman

من المقرر عرضه 1 أكتوبر 2021، وهو من إخراج مات ريفز، ويقوم روبرت باتينسون بدور باتمان.

ويكتب "ريفيز" السيناريو مع ماتسون توملين. يشارك بطولة العمل، كل من أندي سريكس، كولين فاريل، زوي كرافيتز، وباول دانو.

The Stars at Noon

تم الإعلان عن بطولة باتينسون للعمل، بمشاركة مارجريت كوالي، ومن إخراج كلير دينيس، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم.