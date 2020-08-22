عامل يقتل "حماه" في سوهاج

قتل عامل والد زوجته بسبب خلافات المصاهرة بقرية العتامنة دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وجار ضبط المتهم للعرض على النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بسوهاج، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية العتامنة دائرة مركز طما ووجود متوفى.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين (طرف أول)، "سيف. د"، 62 عاما، عامل، "جثة هامدة" إثر بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، ونجله حسام، 32 عامًا عامل، و(طرف ثان)، "عبدالله. م" 37 عاما، وشقيقيه ممدوح ومجدي.

وتبين من التحريات الأمنية نشوب المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات المصاهرة، وأضافت التحريات أن هناك خلافات بين المجني عليه والأول من الطرف الثاني بسبب خلافات المصاهرة، قام على إثرها بطعنه بخنجر ما نتج عنه وفاته في الحال.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.