مقتل سيدة وإصابة شقيقة زوجها ونجليهما بسبب طلقة خرطوش طائشة في كرداسة

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت شقيقة زوجها ونجليهما بعد إصابتهم بطلقة خرطوش أطلقها أحد المدعوين على نقل منقولات عروس من قريتهم بكرداسة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

البداية كانت بإخطار من القصر العيني بوصول سيدة متوفاة و3 مصابين (سيدة وطفلان) بهم إصابات رش خرطوش، وبالفحص تبين أن المتوفاة زوجة شقيق المصابة والطفلين نجلاهما، وكانوا في طريقهم للمشاركة في نقل منقولات عروس من ذات القرية سكنهم وعند وصولهم كان أحد المدعوين يطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش أصابهم عن طريق الخطأ، على الفور تم ضبطه والسلاح المستخدم.