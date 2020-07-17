بعد مطاردة مثيرة.. القبض على مسجل خطر أصاب رئيس مباحث منوف بطلق خرطوش

أكد اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض علي المسجل خطر الذي أصاب رئيس مباحث منوف الرائد خالد مكاوي، أثناء مطاردته له.

وأضاف مدير مباحث المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحالة الصحية لرئيس مباحث المنوفية مستقرة، والإصابة بسيطة، عبارة عن غرزتين فقط ولا داعي للقلق، مؤكدا أن الإصابة حدثت أثناء مطاردته لأحد العناصر الإجرامية.

وأصيب الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بطلق خرطوش في القدم، أثناء اشتباكه مع أحد المسجلين خطر، وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصة بمنوف.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز شرطة منوف، أثناء مطاردته مع أحد المسجلين في دائرة المركز.