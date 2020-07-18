القصة الكاملة لإصابة رئيس مباحث منوف بطلق خرطوش أثناء مطاردته مسجل خطر

أصيب الرائد خالد مكاوي، رئيس مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بطلق خرطوش في القدم أثناء مطاردته لأحد المسجلين خطر، مساء أمس، وتم نقله لأحد لمستشفى الرواد الخاصة بمنوف لإجراء عملية جراحية لإزالة الخرطوش من القدم.

وأكد الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف مدير المستشفى، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الحالة الصحية للرائد خالد مكاوي رئيس مباحث منوف مستقرة بعد إجرائه عمليه جراحية، مضيفا أنه فور الانتهاء من العملية تم نقله لغرفة عادية مع وضعه تحت الملاحظة.

من جانبه أكد اللواء محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على المسجل خطر الذي أصاب رئيس المباحث أثناء مطاردته له.

وأضاف مدير مباحث المنوفية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الحالة الصحية لرئيس مباحث المنوفية مستقرة، والإصابة بسيطة عبارة عن غرزتين فقط ولا داعي للقلق، مؤكدا أن الإصابة حدثت أثناء مطاردته لأحد العناصر الإجرامية.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز شرطة منوف، أثناء مطاردته مع أحد المسجلين في دائرة المركز.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة منوف، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.