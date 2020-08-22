محافظ القاهرة: سيتم تغطية جميع سيارات النقل العام بالغاز خلال عامين

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه في إطار خطة تطوير النقل العام في محافظة القاهرة تم اليوم تدشين عدد 20 أتوبيس يعملوا بالغاز الطبيعي ليكتمل العدد ويصبح 85 سيارة أتوبيس في القاهرة يعملوا حاليا بالغاز الطبيعي، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطن وتقديم خدمة مميزة وتماشيا مع البيئة العالمية.

وأضاف عبدالعال، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا نستهدف في نهاية هذا العام أن يكون لدينا 150 أتوبيس نقل عام يعملوا بالغاز الطبيعي وذلك في إطار الخطة الشاملة والتي سيتم فيها تدعيم جميع سيارات النقل العام على مستوي القاهرة الكبري 3300 أتوبيس في خطة زمنية 4 سنوات وسيتم ضغط هذه المدة فيما لا يتجاوز عامين بحيث يتم تغطية جميع سيارات النقل العام بالكامل.

وتابع، أنه يوجد لدينا خطة وهي تزويد سيارات هيئة النقل العام بالكهرباء، مؤكدا أن هذا التطوير الذي يشهده هيئة النقل العام يأتي ضمن مراحل التطوير التي تشهدها جميع المركبات على مستوي الجمهورية من تحويل جميع السيارات من البنزين والسولار إلي الغاز الطبيعي والكهرباء.

واستكمل، أن تكلفة التحويل ستوفر كثيرا بالنسبة لإستهلاك السولار والبنزين لأن الغاز الطبيعي أقل بكثير بالإضافة إلي أنه مناسب من الناحية البيئية والصحية، وأن الأتوبيسات التي يتم تدعيمها اليوم فيها وسائل راحة كبيرة مجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة لإستقبال الدراجات الخاصة بهم.