دلالات اجتماعية لمباراة كرة القدم بين الوزراء في العلمين: مصر آمنة

بتشكيل مكون من فريقين، ضم الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري الطيران وقطاع الأعمال وهاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وضم الثاني وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ووزير الطيران محمد عنبة، ووزير الإنتاج الحربي، شهدت مدينة العلمين الجديدة، أمس، مباراة كرة قدم بين وزراء الحكومة.

انتهت المباراة بفوز فريق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على فريق وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعطي مدبولي إشارة بدء بطولة الجمهورية رقم 53 للشركات بالمدينة الرياضية بالعلمين الجديدة، بعد افتتاحه 5 ملاعب للأنشطة المختلفة.

دلالات عدة حملتها مباراة كرة القدم الودية التي أقيمت بين وزراء الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، أولها إعطاء رسالة للعالم بأن مصر مستقرة ومستمرة في البناء رغم مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب قول الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية.

إنشاد: المباراة تأكيد على أن مصر آمنة ومستمرة في معركة البناء

إلى جانب التأكيد على أن مصر مستمرة في معركة البناء، اعتبرت إنشاد في حديثها لـ"الوطن" أن المباراة الودية التي أقامها وزراء الحكومة المصرية، ترويج للسياحة في مصر وترويج للحياة في مدينة العلمين وفي كافة المدن الجديدة، بما يساعد على تشجيع الجمهور على الانتقال للحياة هناك.

وأوضحت خبير علم الاجتماع أن ظهور الوزراء في مباراة ودية إلى جانب مشاركة مدبولي في نشاط ركوب الدراجات، الذي انطلق بالعلمين نفسها على مسافة 1.5 كم، تأكيد لحرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح لدفع الشباب نحو ممارسة الرياضة، ضمن استراتيجيته بناء الإنسان المصري التي تتبعها الدولة المصرية.