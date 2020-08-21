رئيس بيلاروسيا يرفض تلقي مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الأوروبي

رفض رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، تلقي مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وفق ما أعلن مسؤول أوروبي لـ "رويترز".

ووفق معلومات نقلتها "رويترز" فإن لوكاشينكو يرفض حتى الآن، إجراء محادثة مع رئيس المجلس، ودور الوساطة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأحداث الداخلية في بيلاروسيا.

وقال مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي لرويترز، اليوم الجمعة، بعد مكالمة هاتفية بين ميشال والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "في حين أن الرئيس الروسي منفتح على مهمة (وساطة) منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الدولة المجاورة (بيلاروسيا)، فإن لوكاشينكو يعارضها".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في بيلاروسيا في التاسع من أغسطس، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلن ميشال في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي "سيفرض عقوبات قصيرة الأمد على المسؤولين البيلاروسيين المسؤولين عن حوادث العنف والتزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة"، وفق تعبيره.