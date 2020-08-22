العراق: خلية أزمة دهوك توصي بفتح المساجد والأماكن السياحية بشروط

أصدرت خلية الأزمة في محافظة دهوك العراقية عدة قرارات جديدة من بينها فتح المساجد والأماكن السياحية ضمن الشروط الصحية، وكذلك فتح المطاعم بنسبة 50%، واستمرار غلق قاعات الحفلات والقاعات الرياضية حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وقالت الخلية في بيان، اليوم، إن أبرز القرارات الجديدة لخلية أزمة محافظة دهوك هي: فتح الطريق بين دهوك ومحافظات إقليم كردستان العراق، وفتح الطريق لسكان المحافظة من المنتسبين والموظفين والتجار مع بقية المحافظات العراقية للحالات الضرورية، مع الإجراءات الصحية، وفتح المساجد ضمن الشروط الصحية "ارتداء الكمامات، جلب السجادة الخاصة بالمصلي، غلق أماكن الوضوء في المساجد، وجود فاصل بين المصلين".

وتضمنت القرارات فتح المطاعم بنسبة 50% للكراسي والطاولات، وفتح المقاهي "بدون الشيشة" وأيضاً ضمن الإجراءات الصحية مع التشديد عليهم من قبَل لجان الصحة والشرطة، واستمرار غلق قاعات الحفلات والقاعات الرياضية حتى بداية سبتمبر المقبل.

وشملت القرارات أيضًا فتح جميع الأماكن السياحية ضمن الشروط الصحية، ومعبر إبراهيم الخليل الذي أصبح مفتوحًا أمام الجميع منذ يومين، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وجرى التشديد على عدم خروج أي شخص من دون ارتداء الكمامة، وسوف تكون هناك قوات من قبَل المرور والشرطة لمحاسبة المخالفين، وهناك غرامات مفروضة عليهم قدرها 20 ألف دينار.