عوض تاج الدين: كنا في سباق مع الزمن لتوفير المستلزمات الطبية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الاجتماع الذي يتم عقده اليوم بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، واللجنة العلمية الطبية المشكلة لمتابعة تطورات فيروس كورونا عنوانه "الخبرة المصرية"، ولنا الحق بقول هذا لأنه بالفعل تكونت خبرة مصرية قبل وصول الوباء لمصر.

وأضاف تاج الدين، خلال لقائه مع الإعلامية هويدا يحيى، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه "عندما علمنا بوجود وباء قادم من الصين تنبأت مصر به وتم اتخاذ احتياطات كبيرة للوقاية من فيروس كورونا، وبعد ذلك بدأت تظهر حالات وهذه الحالات كانت من القادمين من الخارج".

وتابع أنه في المراحل الأولى لكي يحد البلد من انتشار المرض كان يتم عزل أي مصاب والمخالطين له في حالة ثبوت إيجابية المسحة، وأنه تم عمل فكرة جديدة ونُفذت بنجاح بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية بتحويل بعض المدن الجامعية ومراكز الشباب إلى أماكن للعزل، ونُفذت بطريقة مريحة بحيث تقضي الحالات 14 يومًا في العزل لضمان الوصول للنتيجة السلبية.

واستكمل أن 85% من الحالات التي تصاب تكون لحالات بسيطة وأخرى تحتاج لدخول المستشفيات، وهناك نحو 6% فقط هم من يحتاجون الدخول للعناية المركزة، وأن مستشفيات العزل في مصر كان مستواها فندقيًا، وكانت المعدات والبشر على أعلى مستوى.

وأوضح أنه عندما زاد عدد الحالات المصابة تم عمل ما يسمى بالعزل المنزلي، وكان يتم عزل الحالات منزليًا ومتابعتها وتوفير وسائل العلاج لها، مؤكدًا أننا كنا في سباق مع الزمن لتوفير كل الإمكانيات المطلوبة من أدوية، ومستلزمات طبية، ومستلزمات وقاية للأطقم الطبية، والتأكد والاطمئنان إلى وجود أجهزة تنفس صناعي للحالات الشديدة والحادة، وتدريب الكوادر البشرية للتعامل مع الحالات.

ووجّه الشكر لكل الكوادر الطبية التي بذلت جهودًا فوق طاقة البشر لكي تنجز هذه المهمة الوطنية الكبيرة.