معامل التنسيق بجامعة الأقصر تستقبل طلاب الثانوية العامة

بدأت معامل التنسيق الإلكتروني بمقر جامعة الأقصر، اليوم السبت، استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة.

وأكد الدكتور بدوي شحات، رئيس الجامعة، ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

كما شدد على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وأيضًا تزويد القاعات بعدد كاف بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر.

وأعلنت الجامعة أن معامل التنسيق جرى تزويدها بعدد كاف من الطابعات لطباعة رغبات الطلاب، حتى يتسنى لهم مراجعتها.

ووفرت الجامعة 75 جهاز حاسب آلي بإمكانات عالية، جرى توزيعها على المعامل الأربعة التي خصصتها الجامعة لعملية التنسيق وهي: (1معمل كلية الفنون الجميلة – 2معمل كلية الحاسبات والمعلومات – 1معمل الإدارة المركزية للجامعة).