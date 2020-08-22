معامل تنسيق جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية العامة بالشيكولاتة

استقبلت جامعة سوهاج، اليوم، طلاب المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالتنسيق الإلكتروني، للقبول بالجامعات، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف عزيز، أن الجامعة استقبلت طلاب المرحلة الأولى بـ"الورود والشيكولاتة" منذ لحظة وصولهم الباب الرئيسي للجامعة، بالإضافة إلى الكاشف الحراري للطلاب وذويهم مع الالتزام بالكمامات قبل الدخول.

وأشار عزيز إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60%، وحد أدنى للشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، وحد أدنى للشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%، لافتا إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 26 أغسطس.