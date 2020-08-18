النزول بمجموع تنسيق الثانوية العامة 7 درجات بالأقصر

وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على النزول بمجموع تنسيق الثانوية العامة 7 درجات.

وقال عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن المحافظ وافق على النزول بالتنسيق الثانوي العام من 243 درجة إلى 236 درجة، وفقًا للأماكن المتاحة بالمدارس الثانوية بالمحافظة، وذلك تحقيقًا لرغبة أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية.

وبعث محافظ الأقصر، ورئيس جامعة الأقصر ببرقية تهئنة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد1442هـ.