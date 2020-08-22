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4 معامل تنسيق إلكتروني بجامعة بنها تستقبل طلاب الثانوية العامة

كتب:

حسن صالح
01:52 م | السبت 22 أغسطس 2020
جانب من معامل التنسيق بجامعة بنها

جانب من معامل التنسيق بجامعة بنها

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها، اليوم، إقبالا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، ضمن المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وقال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه جرى فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة، لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين وتسجيل رغباتهم إلكترونيا وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.

وأضاف أن المعامل جرى توزيعها في أماكن مختلفة وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة، حيث جرى تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، والهندسة بشبرا.

وأكد نائب رئيس الجامعة، توفير أماكن استراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك وضع خطة احترازية والتأكيد على ارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات لضمان سلامة الجميع.

من جانبه وجه الدكتور علي سعد المشرف على التنسيق الإلكتروني بالجامعة، بتقسيم الطلاب إلى مجموعات لتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات، فضلا عن الاستعانة بعدد أكبر من أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل لتخفيف الزحام، بالإضافة إلى تواجد طاقم فني مدرب لإدخال البيانات بكل معمل وحل المشاكل التي تواجه الطلاب.

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