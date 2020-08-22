مدرسة خاصة تقبل أبناء أطباء الدقهلية ضحايا كورونا بالمجان

قدمت إحدى المدارس الخاصة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، مبادرة لقبول أبناء الأطباء ضحايا فيروس كورونا من أعضاء نقابة الأطباء بالدقهلية، في مختلف المراحل "رياض أطفال، وابتدائي، وإعدادي" بالمجان.

وقدم الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في بيان، بالشكر وخالص التقدير للدكتور فهمي عوض رئيس مجلس إدارة المدارس، على مبادرتهم باستقبال أبناء شهداء الأطباء من جائحة كورونا بمنحه مجانية.

وذكرت النقابة أنها مستمرة في مبادرتها لتقديم كل أنواع الدعم المادي والنفسي والمعيشي لأبناء شهداء الأطباء، آملين من جميع الهيئات والمدارس والجامعات والأفراد تقديم سُبل الدعم لأبناء الشهداء.