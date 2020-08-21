انطلاق انتخابات نقابة أطباء أسنان الدقهلية وسط إجراءات وقائية

انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة طب الأسنان بمحافظة الدقهلية اليوم، وسط إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يتنافس عليها مرشحان على مقاعد النقابة العامة والفرعية، ومنطقة وسط الدلتا.

ووفرت نقابة أسنان الدقهلية أدوات التعقيم وأجهزة الكشف عن درجات حرارة، إلى جانب التباعد ومنع الزحام، وغيرها من الإجراءات للحفاظ على أعضائها.

ويتسلم الناخب 4 بطاقات، الأولى باللون الأزرق ويختار منها مرشحين، الأول فوق السن وآخر تحت السن، لعضوية مجلس النقابة الفرعية.

وبالنسبة للنقابة العامة والمناطق، فيتسلم الناخب 3 بطاقات الأولى حمراء لاختيار النقيب العام، والثانية خضراء لاختيار مرشح واحد فقط لمنطقة شرق الدلتا، والبطاقة الثالثة بيضاء لاختيار 3 مرشحين فوق السن، و3 مرشحين تحت السن، للنقابة العامة.

ويتنافس على مقعد النقيب العام 10 أطباء، بالإضافة إلى 8 يتنافسون على عضوية النقابة العامة فوق السن، و11 تحت السن، و14 على مستوى المناطق، وفاز الدكتور حاتم الجندي بمقعد نقيب الدقهلية بالتزكية.