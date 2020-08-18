نقيب أطباء الدقهلية: تعديل شروط صرف دعم المصابين بفيروس كورونا

أعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، استجابة اتحاد المهن الطبية بمصر، لبعض الطلبات الخاصة باتحاد المهن الطبية بالدقهلية، لتفادي بعض المشاكل الخاصة بصرف الدعم، لأعضاء المهن الطبية الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أو لأسر الذين استشهدوا.

وقال إن اجتماع اتحاد المهن الطبية، أسفر أمس، عن استمرار العمل بنظام الدعم السابق من الاتحاد لأي مصاب، بسبب كورونا، مع تقديم إثبات الإصابة حتى تاريخ 17/8/2020.

وأضاف أن كل من يثبت إصابته اعتبارا من 18/8/2020 وما يتلوه، يتم صرف مبلغ 5 آلاف جنيه للعزل المنزلي، وصرف 20 ألف جنيه للأعضاء، الذين يتم حجزهم بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، بشرط وجود نتيجة مسحة إيجابية مختومة بختم النسر، وصرف مبلغ 50 ألف جنيه للوفيات من الأعضاء، وإلغاء الشرط المجحف بإثبات مزاولة المهنة.

وأشار إلى أن طلبات الدعم في الفترة الماضية، قوبلت برفض كثير منها، نظرا للشروط التي وضعها الاتحاد، خاصة مع علاج الكثيرين في المستشفيات الخاصة، وصعوبة الحصول علي صورة رسمية من تحليل كورونا، الخاص بوزارة الصحة، وتم أعداد مذكرة من اتحاد الدقهلية، للتيسير في شروط صرف منحة الاتحاد للمصابين والشهداء.