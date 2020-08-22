إقبال متوسط في أول أيام تسجيل الرغبات بهندسة عين شمس تنسيق 2020

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إقبالًا متوسطًا من قبَل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2020، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات وسط الإجراءات الاحترازية الوقائية، بتنسيق الجامعات 2020.

وتفقّد الدكتور ضياء عبدالمجيد، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، حسن سير العمل في كل معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية، والتأكد من تطبيق كل إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار العدوى.

وشدد على ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة للوقاية في معامل التنسيق الإلكتروني وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم، وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.

وأشار الدكتور محمد صبح، المشرف العام على معامل التنسيق بالكلية، إلى أنه تم تخصيص معملين مجهزين بـ100 جهاز حاسب آلي متصلين بشبكة الإنترنت، وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوي الخبرة في هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم في تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات من قبَل الطلاب وأولياء أمورهم.

وأشارت سيدة طه محمد الخولي، مسؤولة الإشراف على المعامل، أن معامل التنسيق بالكلية تستقبل الطلاب من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، طوال أيام التنسيق للمرحلة الأولى بما في ذلك أيام الإجازات، وسوف يتم فتح تلك المعامل أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالقبول بالجامعات بجميع مراحل التنسيق وفقاً لمواعيد كل مرحلة.