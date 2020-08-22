إقبال كبير من طلاب المرحلة الأولى على مكاتب تنسيق جامعة المنصورة

توافد طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، بشكل مكثف على مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة.

وفرضت الجامعة إجراءات احترازية مشددة، وخصصت خيمة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، ومقياس حراري قبل الدخول لقاعات التسجيل بالإضافة إلى التباعد بين أجهزة الكمبيوتر.

وقال الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة، إن الجامعة خصصت 7 معامل في المدينة الجامعية للطالبات و3 معامل التربية و3 معامل بكلية الصيدلة.

وأضاف الطنطاوي لـ"الوطن"، أنه جرى الاستعانة بفريق من الموظفين المدربين والذين لديهم خلفية كبيرة عن التعامل مع الموقع الإلكتروني وترتيب الرغبات، لتقديم كل أوجه المساعدة للطلاب.

وتابع: "نوجه الطلاب إلى ترتيب رغباتهم وفقا للتوزيع الجغرافي للمجموعات، وتحديد الكليات الأقرب فالأقرب حرصا على عدم قبولهم في كلية بعيدة عن محل إقامتهم".

وتابع: "مستمرون في العمل حتى الساعة 3 مساء حتى يوم الأربعاء المقبل"، مؤكدا أنه ليس شرطا أن يأتي الطالب للمكتب ويمكن أن يسجل رغباته من أي جهاز كمبيوتر.