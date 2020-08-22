ماراثون تنسيق الجامعات ينطلق اليوم: المعامل الإلكترونية تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل الرغبات

تبدأ الجامعات الحكومية، اليوم، استقبال طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020 ـ 2021، بمعامل التنسيق الإلكترونى بالكليات، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الطلاب وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا.

"التعليم العالى": انطلاق المرحلة الأولى للشُعب الثلاث

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى إغلاق باب التسجيل الإلكترونى أمس، إلى 119 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق، مشيراً إلى أنه تم فتح باب التسجيل الإلكترونى للرغبات للمرحلة الأولى مساء الجمعة تجريبياً، على أن يبدأ العمل الفعلى اليوم وسيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة خلال 72 من إغلاقها.

وأكد «عطا» فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التنسيق مع الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية لدخول الطلاب للوقاية من كورونا، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس، سيفتح أبوابه أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بدءاً من 9 صباحاً حتى 3 عصراً.

وتستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسى الجديد، وتستمر فى العمل طوال فترة التنسيق.

"الخشت": خطة احترازية لضمان سلامة الجميع

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، فى استقبال الطلاب وأولياء أمورهم، لتسجيل رغباتهم إلكترونياً، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.

وقال«الخشت» إن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه لاستقبال الطلاب الراغبين فى التسجيل، حيث تضم أجهزة حاسب آلى حديثة، ويوجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أى مشكلة قد تطرأ سواء فى أجهزة الحاسب الآلى أو الإنترنت، مؤكداً أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، أن التسجيل بمراحل التنسيق الإلكترونى سيكون عن طريق الخدمة المجانية المتاحة من خلال الموقع الرسمى للتنسيق على مدار الأيام التى تحددها وزارة التعليم العالى لكل مرحلة، مشيراً إلى أنه، تيسيراً على الطلاب لتسجيل رغباتهم وتوجيههم، والرد على استفساراتهم من قبل إخصائيين مؤهلين بقطاع شئون الطلاب بجامعة المنيا، وفرت الجامعة معملين للحاسب الآلى، أحدهما بمبنى «ج» بالمدينة الجامعية بالأخصاص، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعى، لاستقبال الطلاب من 9 صباحاً حتى 3 عصراً طوال أيام أعمال مراحل التنسيق، وتقوم الجامعة بطباعة إيصال التقدم للطلاب مجاناً، على أن يقوم الطلاب المترددون على المعامل الجامعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبى ولن يُسمح لأحد بالدخول بدونه، مع اتباع الإجراءات الوقائية المقررة ومراعاة التباعد بين الطلاب والآليات الخاصة فى التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطالب تسجيل رغباته على مدار الـ24 ساعة من حاسبه الشخصى، كما يمكنه تعديل رغباته عدة مرات، حيث يعتمد الموقع آخر تعديل تم تسجيله، مضيفاً أن موقع التنسيق الإلكترونى يُتيح للطلاب تقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات، والمعاهد التى تقبلها الشعب المختلفة، بالإضافة إلى تقديمه بياناً بالحدود الدنيا للقبول بالكليات فى السنوات السابقة، ليستطيع الطالب وضع تصور عن الكليات المُناسبة لمجموعه، كما يقوم بتنبيه الطالب عند اختيار كلية خارج نطاقه الجغرافى المُحدد له تبعاً للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته، ليخطره بأن رغبته تتعارض مع التوزيع الجغرافى الملائم، وعليه تعديل رغبته واختيار الرغبة الصحيحة، واختيار الكلية فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له، خلال استيفائه الـ75 رغبة المخصصة له، وسيتم إعلان نتيجة ترشح الطلاب على نفس الموقع الذى تم التسجيل عليه.

"العزباوى": "قدرات التربية الرياضية" حددها "الأعلى للجامعات"

وقال الدكتور عماد العزباوى، عميد كلية التربية الرياضية، بجامعة حلوان، إن أمس كان آخر أيام اختبارات القدرات بالكلية لمن سجل أمس يوم الخميس، مؤكداً أن اختبارات هذا العام كانت تخلو من الاختبارات الشخصية واختبارات الضغط.

وأكد «العزباوى» لـ«الوطن» أن الاختبارات بالكلية موضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات نظراً للظروف المتعلقة بكورونا، مشيراً إلى أن لها عدة اشتراطات وإجراءات ولا يستطيع الطالب الصعود لاختبار دون اجتياز السابق له «ناجح».

وتابع: «الطالب بعد ما بيحجز ويسدد المصروفات إلكترونياً، يتم بعدها تحديد موعد للاختبارات، وتبدأ الكلية فى استقباله والتأكد من بياناته وفقاً لبطاقة الرقم القومى ومطابقتها بالكشوف المدرجة من الموقع، مضيفاً أنه بعد التأكد من بياناته، يجرى أول اختبار الطول والوزن وأن يكون مناسباً، وبعدها اختبار الجرى 800، ثم اختبار المهارة، اختبار القوام»، موضحاً أن اختبار القوام هو عبارة عن فحص فنى لأجسام الطلاب ويتم استبعاد من يعانى من السمنة والالتصاق، وفى النهاية المقابلة الشخصية.

وأكد عميد الكلية أن درجة نجاح الطالب فى الاختبار تكون «ناجح أو راسب»، ولا يمكن أن يدرج فى اختبار دون اجتياز السابق له، مؤكداً أنه لا يجرى أى حوار بين الطالب والقائم بعمل الاختبارات، إلا فى المقابلات الشخصية.