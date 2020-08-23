مرشحا "مستقبل وطن" والمستقل يتنافسان في "إعادة الشيوخ" بقرى بورسعيد

تنافس المرشحان في الإعادة لمجلس الشيوخ على المقعد الفردى الدكتور عاطف علم الدين مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد جوهر المستقل على الجولات الانتخابية الميدانية فى قرى جنوب وغرب بورسعيد وتهنئة المواطنين بالسنة الهجرية الجديدة مع الاستماع لمشكلاتهم الخاصة بالزراعة والصيد.

وقال عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، إن مرشحى الحزب كانوا متواجدين فى الشارع سنوات طويلة من خلال المجالس المحلية والحزب حاليا وتبنينا ملفات جديدة وهى التنمية الصناعية ,وتنشيط التجارة وإيجاد إسكان وحلول لبطالة الشباب.

وأضاف اللمعى أن وجود قامة مثل الدكتور عاطف علم الدين عميد جامعة بورسعيد وعضو المجلس المحلى الأسبق ستجعل بورسعيد فى مصاف المحافظات التى تستطيع أن توصل قضاياها وحلولها والقوانين والتشريعات الدستورية للنهوض بالدولة وبورسعيد.

كما استعرض مؤيدو دكتور عاطف علم الدين فى الجولات وعلى صفحات التواصل الاجتماعى إنجازاته على مدى سنوات طويلة من خلال إنشاء جامعة بورسعيد والمشاركة فى النهوض بالتعليم وأنه خير من يمثلها كواجهة مشرفة لبورسعيد وأكدوا أن أزمة كورونا الأخيرة أثبتت أن الدول تحتاج إلى العلم والعلماء فى المناصب جنبا إلى جنب مع التنفيذيين بينما نشط أحمد جوهر المرشح المنافس المستقل لعلم الدين فى قرى الغرب وحرص على التواجد مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم والوعود بإيجاد حلول لها خاصة سوء الحالة الاقتصادية للصيادين.

واستعرض جوهر فى الدعاية لترشيحه عن طريق صفحة ممولة الإنجازات والنجاحات التى تمت بنادى المريخ فى بورسعيد فى عهد جوهر بإعتباره رئيس النادى وأكد مؤيدوه إنهم بحاجة إلى الشباب والفكر الجديد بعيد عن أى أهداف أخرى.