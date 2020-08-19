مصطفي النفيلي عضو مجلس الشيوخ: أبواب "مستقبل وطن" مفتوحة للجميع

قال مصطفي النفيلي عضو مجلس الشيوخ بالقليوبية، وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن الحزب ليس كيانًا مغلقًا، ولكن له مقرات في كل مكان، ويرحب بالجميع، وبابه مفتوح لكل الآراء.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت، اليوم، أسماء الفائزين في انتخابات الشيوخ بمحافظه القليوبية، وهم، سيد عبدالحميد سالم حسن حجازي، وسمير محمد البيومي أحمد رمضان، ومصطفى سعيد أمين الطرباني، ونصيف حفناوي أحمد سيد أحمد العفيفي، ومصطفى بيومي محمد بيومي النفيلي، وجميعهم عن "مستقبل وطن".

فيما ستجرى جولة الإعادة بين أبوسريع إمام عن ائتلاف الأحزاب الوطنية عن حزب الشعب الجمهوري، وخالد عرمان مستقل.