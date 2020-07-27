بالأسماء.. مرشحان يتنافسان على المقعد الفردي بالوادي الجديد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحان المتنافسان علي المقعد الفردي بمحافظة الوادي الجديد وهما:

1- محمد على أحمد سيد مرشح حزبي عن "مستقبل وطن"، رمز القلم .

2- حنان عبدالمنعم محمد كيلانى مرشحة "مستقل" ، رمز الحصان.