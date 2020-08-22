مدحت صالح يُدخل البهجة على جمهور الإسكندرية (صور)

على كلمات أغنية "المليونيرات" أشعل الفنان مدحت صالح حفل مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن حفلات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، والمستمر حتى 29 أغسطس الجاري.

وفي حفل كامل العدد، احتفلت الجماهير بالأمسيات الغنائية التي توقفت لعدة أشهر، حيث غنت الجماهير مع الفنان مدحت صالح وتعالت أصوات الغناء والتصفيق في الحفل الذي كان بساحة المكتبة الخارجية وأمام كورنيش البحر.

وشدا "صالح" بعدد من الأغنيات التي يعشقها أهالي المدينة الساحلية، منها "بحلم على قدي - تلات سلامات - النور مكانه في القلوب - حبيبي يا عاشق - المليونيرات".

كما طلب أحد الشباب الصعود والغناء مع الفنان الأمر الذي لقي ترحيب الأخير، وشجع الشاب على مواصلة الغناء.

وقالت هينار ريان، إحدى الحضور بالحفل، إن الاحتفال كان رائعًا ومبهجًا، وأسعد الكثير من الحضور الذين غنوا ورقصوا وصقفوا، لافتة إلى أن جميع أهالي المدينة ينتظرون مهرجان الصيف الدولي كل عام بالمكتبة، مضيفة: "جاء في وقت نحتاج فيه إلى الفرحة بعد أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة".

وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة حريصة على تقديم خدماتها الثقافية لجمهورها في إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيًا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المكتبة ظلت طيلة الشهور الماضية على تواصل مكثف مع جمهورها المتعدد الاتجاهات، من خلال تقديم خدماتها الثقافية والفنية والعلمية عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولي هذا العام يضم العديد من الفعاليات الفنية، والتي تتنوع ما بين الموسيقى والمسرح والسينما.