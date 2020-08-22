الخطوات والمستندات المطلوبة لتقسيط مديونية فواتير الكهرباء على 48 شهرا

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن تقديم تسهيلات للمواطنين لسداد مديونية فواتير الكهرباء بنظام التقسيط، وبشكل خاص لمحدودي الدخل وصغار المشتركين، لأنظمة سداد متعدده تصل إلى 48 شهر، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات سداد المديونية والمستندات المطلوبة للتقسيط، وفق خدمة عملاء الدعم الفني لشركة الكهرباء، كالتالي :

خطوات سداد مديونية فاواتير الكهرباء

- تقديم نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملأ البيانات الموجوده به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- يتم جدولة باقي المديونية على حد أقصى 12 شهر أو 24 شهرا بدون فوائد.

- يوجد أنظمة متعددة للتقسيط على 36 شهر أو 48 شهر حسب قيمة المديونية.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية، يجرى استيفاءه من الشركة وملأ البيانات الموجوده به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة مطروح "شركة البحيرة".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".