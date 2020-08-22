شعاع: 124 ألف مواطن سجلوا قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

قال مصدر في شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إن إجمالي عدد مستخدمي تطبيق القارئ الذكي لتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين بلغ حتى الآن 124 ألفًا و519 مواطنًا يستخدمون التطبيق وتمكنوا من تسجيل قراءة العداد إلكترونيًا منذ بدء تطبيق القارئ في شهر يناير الماضي.

وأكد المصدر لـ"الوطن" أن جميع القراءات التي يتم إرسالها من قبَل مستخدمي التطبيق صحيحة بنسبة 100% حيث إنها تعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء الخاص بالمشترك وإرسالها فقط وفقًا لدورة القراءة الخاصة بكل شركة توزيع كهرباء، لافتًا إلى استمرار الشركة في استقبال قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا من خلال "القارئ الذكي" رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركة في التوسع في هذا التطبيق المجاني الذي يهدف إلى الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء حفاظًا على حق المواطن والدولة.

وقال إن نسبة تفاعل المواطنين مع تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء بلغت 95% من إجمالي عدد مستخدمي التطبيق حتى الآن، وإنه يمكن تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء مجانًا من خلال "Google play" ويحتاج التسجيل لأول مرة التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذي يتم تسجيل بياناته وإرسالها لشركة شعاع ليتم تأكيد الطلب وأخيرًا يظهر على شاشة الهاتف المحمول موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وفقًا لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك.

وأشار إلى أن "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" المجاني يتميز بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذي يقع فيه المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد ونوع العداد، كما أنه يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام او تحميل صورة من الهاتف، إنما يلتقط الصورة مباشرة.