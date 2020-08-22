المالية تفتح حسابا رسميا بـ"المركزي" للمساهمة في مواجهة تداعيات كورونا

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فتح حساب خاص لدى البنك المركزي لتحويل وإيداع المبالغ المحصلة من المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

وشدد القرار على ضرورة توجيه المبالغ المحصلة للحساب الجديد المنشأ خصيصا لاستغلال تلك الإيرادات في مواجهة التداعيات الاقتصادية.

يتضمن القانون اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين.

ووافق مجلس النواب في نهاية يوليو الماضي على استقطاع 1% من رواتب الموظفين لمدة عام لمواجهة تداعيات الجائحة.