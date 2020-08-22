المالية: 122 مليار جنيه بالموازنة الحالية لـ التعليم العالي و60.4 مليار للبحث العلمي

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بدعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعي؛ لتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من الجامعات، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، والتوظيف الأمثل لأحدث الوسائل التكنولوجية فى نظم التعليم والتقويم؛ على النحو الذي يُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بجيل من الخريجين المؤهلين في التخصصات الحديثة المطلوبة في ظل جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشتى القطاعات؛ بما يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

معيط: تكليف رئاسي من القيادة السياسية بدعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعي

وقال وزير المالية، إنَّ الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الجامعي وفقًا لأفضل الخبرات الدولية، يعكس حرص الحكومة على استكمال مسيرة بناء الإنسان المصري التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار السعي الجاد لتعظيم قدرات الدولة، لافتًا إلى أنَّ موازنة العام المالي الحالي تضـع ضمن مستهدفاتها الرئيسية النهوض بمنظومة التعليم الجامعي جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي؛ فالعلم السبيل الأمثل لتقدم أي مجتمع.

وأضاف أنَّه تمّ تخصيص 3.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية بمراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية في محيطها الجغرافي؛ خاصة في ظل التوجه العالمي نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية فى شتى مناحى الحياة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وخطة الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» التى تُعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحُسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.

تخصيص280.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية.. وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة 26.4٪ عـن العام الماضي

وأشار إلى أنَّ موازنة العام المالي الحالي تعكس توجهات الحكومة وتدعم خططها التنموية في مختلف المجالات بما في ذلك قطاع التعليم الجامعي، لما له من تأثير مباشر فى تطوير القدرات البشرية لمصر، والمنافسة فى سوق العمل الدولى والإقليمى، موضحًا أنه تم تخصيص280.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومـية، وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4٪ عـن العام المالي الماضي.

وزير المالية: 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية

وقال وزير المالية، إنَّه تمّ تخصيص 122 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لقطاع التعليم العالي، و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي؛ بما يُسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، عـلى النحو الذي يخلق جيلاً مـن المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.