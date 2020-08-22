زايد: إشادة دولية من الصحة العالمية بمبادرة السيسي لعلاج مليون أفريقي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن أبرز أوجه التعاون بين مصر وأفريقيا عامة هي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي والتي دخل فيها 9 دول وأشاد بها رئيس منظمة الصحة العالمية في كلمته التاريخية التي قالها في "اليوم العالمي للفيروسات الكبدية" أن القيادة السياسية الغير مسبوقة من الرئيس بأن يمد يد العون بالمبادرة الرئاسية في الدول الأفريقية والتي كان لها مردود إيجابي صحي، إجتماعي، وسياسي.

وأكدت زايد، خلال حوارها في برنامج "خاص"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا ندعم أشقائنا في السودان وجنوب السودان وكل الدول الأفريقية في أي تضرر يحدث لهم نتيجة فيضانات أو سيول فهذا جزء من الإلتزام السياسي والأدبي والاجتماعي وخاصة في السودان لأنها من الدول الشقيقة والتي نعتبر شعب واحد.

وأضافت، أن القيادة السياسية استجابت بشكل فوري للإحتياجات التي حدثت نتيجة الأحداث المؤسفة في لبنان وهو ما أشار إليه رئيس منظمة الصحة العالمية في يونيو الماضي عندما دون ذلك عبر حسابه الشخصي تويتر وتحدث فيها عن الرئيس السيسي وعن كونه شخصية سياسية تضامنية في مجال الصحة لكل الدول سواء كان بتوجيهاته بالذهاب للصين، أو إيطاليا وفتح جسر جوي لمعونات طبية وإنسانية للبنان والسودان.