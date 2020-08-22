الحكومة تطرح سندات خزانة 15 سنة بمليار جنيه للمرة الثانية في 10 سنوات

تطرح وزارة المالية خلال الـ48 ساعة المقبلة، ثلاثة طروحات لسندات خزانة بقيمة تصل إلى 8.5 مليار جنيه بداية من غد الأحد ثم بعد غد الإثنين.

وبحسب البنك المركزي المصري أعلن عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن الطرح الأول صباح غد الأحد بقيمة 3.5 مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل 10 سنوات تستحق في 14 يوليو 2030 بتاريخ إصدار 25 أغسطس 2020.

وأضاف أن بعد غد سيشهد طرحين الأول بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة أجل 5 سنوات تستحق في 14 يوليو 2025 بتاريخ إصدار 25 أغسطس الحالي بينما الطرح الثالث بقيمة مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل 15 سنة تستحق في 28 يوليو 2035 بتاريخ إصدار 25 أغسطسي الحالي.

كانت المالية قد أصدرت سندات خزانة الخميس الماضي بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه، حيث أصدرت سندات أجل 10 سنوات تاريخ استحقاقها 14 يوليو 2030 بقيمة 134 مليون جنيه بسعر فائدة 14.42% بالإضافة إلى سندات خزانة أجل 5 سنوات تاريخ استحقاقها 14 يوليو 2025 بقيمة 1.6 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.34%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وجمعت وزارة المالية، مساء الخميس الماضى، 42 مليار جنيه من السوق المحلية عبر إصدار أذون خزانة أجل 182 و364 يوماً، ورغم أن المالية كشفت عن نيتها طرح 19.5 مليار فقط عبر الموقع الإلكترونى للبنك المركزي، فإنها أصدرت أذوناً بقيمة 27.6 مليار، مقابل إصدار أذون أجل 182 يوماً بمتوسط أسعار الفائدة بلغت 13.8%، بينما أصدرت أذون خزانة أجل 364 يوماً بـ14.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.67%.