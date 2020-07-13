بعد ارتفاع الفائدة.. المالية تكتفي بـ4 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة

اكتفت وزارة المالية باقتراض نحو 4 مليارات جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 5 و10 سنوات بعد أن كانت تنتوي اقتراض نحو 6.5 مليار جنيه بحسب ما أعلنه البنك المركزي صباح اليوم الإثنين.

وبحسب الموقع الإليكتروني للبنك المركزي، أعلن إصدار وزارة المالية سندات خزانة أجل 5 سنوات بقمية 3.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.34% بينما أصدرت سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 482.2 مليون جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.42%.

كان البنك المركزي أعلن صباح اليوم طرح سندات خزانة حكومية بقيمة 6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العطاء الأول 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة العطاء الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.