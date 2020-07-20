وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية، اليوم، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات جنيه، وذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل عامين بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 051ر14%، وبلغ أعلى سعر 17ر14% وأقل سعر 9ر13%.

وأوضحت المالية، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 5ر4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 28ر14%، وبلغ أعلى سعر 35ر14% وأقل سعر 1ر14%.

وأشارت وزارة المالية، إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 5ر3 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 481ر14%، وبلغ أعلى سعر 5ر14% وأقل سعر 35ر14%.