ارتفاع في نهر النيل والعطبراوي بالسودان

بلغ ارتفاع منسوب النيل الرئيسي في السودان، اليوم، 16.23سم بارتفاع 5 سم عن أمس الجمعة، وارتفاع 37 سم عن العام الماضي.

وسجل منسوب نهر عطبره، ارتفاعا اليوم حيث سجل 15.79سم بارتفاع 6 سم وارتفاع 55 سم عن العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

كما أن الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحرالأحمر وشمال أبوحمد مارا بمدينة كريمة شمال الولايات الغربية ومن المتوقع أن يتراجع قليلا عن موقعه.

وناشدت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاعا في مناسيب نهري النيل والعطبراوي.

وطلبت الغرفة، من جميع السودانيين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

3 وفيات وانهيار كامل وجزئي لعدد من المنازل بالكاملين جراء الأمطار

من جانبه، كشف مدير إدارة الدفاع المدني بمحلية الكاملين، مقررغرفة طوارئ الخريف الملازم أول شرطة إبراهيم مدثر، عن 3 وفيات وانهيار كامل لـ15 منزلا منها منزلين انهيارا كاملا و 13 منزلا إنهيارا جزئيا فضلا عن خسائر كبيرة في بعض القري بالمحلية جراء الأمطار والسيول والفيضانات التي خلفها الارتفاع الكبير لمناسيب النيل الأزرق خلال الفترة السابقة.

وأقر مدثر، في تصريح لوكالة "سونا" السودانية، أن الغرفة تعمل بإمكانات ضعيفة جدا حيث ظلت تقوم بمجهودات كبيرة لدرء السيول والفيضانات بقري المحلية وذلك بالتنسيق مع غرفة ولاية الجزيرة.

وأعلن مدثر، عن توفير أكثر من 8 ألف شيكارة خيش و5 ألف جوال وباك لودر وعدد من القلابات لقري الجديد والمسعودية والشقلة عوج الدرب وأبو روس وعديد أبو عشر والكاملين.

وكشف مدثر، عن انهيار كامل لمنزلين ونهيار 13 منزلا جزئيا بمنطقة المسعودية وانهيار 3 غرف وحمامات بقريى سعادة العقليين إضافة لانهيار أسوار عدد من المنازل بالشقلة عوج الدرب و7 غرف بقرية الشقلة حكيم وانهيار 155 سورا و3 غرف جزئيا وأنهارت21 غرفة كليا و79 حمام بقرية عديد أبو عشر بالإضافة لإنهيار 36 غرفة جزئيا بقرية عديد فلاتة.