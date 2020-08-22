كيف تعرف السكر السليم من المغشوش؟

كشف مروان سالم، خبير التغذية العلاجية، عن الطريقة الصحيحة لمعرفة السكر النظيف والسليم عن المغشوش، قائلا إنه يتم وضع طن بيكربونات الصوديوم على طن السكر ويتم خلطه، نظرا لأنه أرخص من السكر، وعندما يتم ذوبان هذا السكر يذوب معه بيكربونات الصوديوم نسبيا.

وأضاف "سالم" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أنه لمعرفة السكر المغشوش عن السليم يتم وضعه في كوب ماء، إذ يتبين أن السكر السليم يذوب في الماء بينما يتحول لون الماء عند وضع السكر المغشوش للون الأبيض.

وأشار إلى أنه أحيانا يتم خلط السكر ببودرة التلك، يتبين أيضا أن السكر السليم يذوب في الماء بينما يتحول لون الماء عند وضع السكر المغشوش للون الأبيض، موضحا أنه كلما يتم تكرير السكر يكون لونه أبيض سواء السكر من البنجر أو قصب السكر.