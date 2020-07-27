مستشار الرئيس: علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية السكر وأمراض الصدر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت الصناعات الدوائية عام 1939، ويجب تطوير صناعة الدواء بناءً على خطة استراتيجية قوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالأمراض النادرة ولكن يجب توفير الأدوية للأمراض المنتشرة بكثرة مثل السكر والأمراض الصدرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه سيتم عقد اجتماعات مع صناع الدواء في مصر لوضع آليات تطوير الصناعة، وتم تحديد الأدوية المستخدم في الأمراض المنتشرة لتطوير صناعة الدواء في مصر وذلك خلال اجتماع اليوم لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه تم مناقشة مستقبل صناعة الأدوية في مصر خلال اجتماع مجلس الوزراء، والتفكير في بدء تصنيع الأدوية الأساسية ولابد من تطوير المنظومة وتحديثها وتوفير تقنيات تسهيل وصول الأدوية للمرضى، وهي خطة استراتيجية سيتم وضعها وتطبيقها في مصر لتحقيق الأمن الدوائي.

وتابع: "من ضمن نتائج هذا الاجتماع طلب رئيس الوزراء من المجموعة الطبية وضع أسماء الأدوية الأكثر استخداما مع الأمراض الأكثر انتشارا للعمل على توفيرها باستمرار دون أن يحدث فيها أي نقص".