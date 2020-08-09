حماية المستهلك للمواطنين: ساعدونا لضبط أصحاب فيديو "السكر على الأرض"

رصد جهاز حماية المستهلك مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، لتعبئة السكر بأحد المصانع ذات الإنتاج محدود القدرة، من على الأرض دون أي معايير للصحة والسلامة أو النظافة العامة.

وأوضح الجهاز أنّه بتتبع الفيديو، تبيّن أنّه متداول على السوشيال ميديا دون معلومات تدل على اسم المصنع أو المكان الذي تتم به التجاوزات.

وناشد الجهاز، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي معلومات قد تقود للمكان الموجود في الفيديو، أو هؤلاء الأشخاص، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك عبر وسائل التواصل مع الجهاز عن طريق الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز، أو عبر واتس آب على الرقم 01281661880.

وطالب رئيس الجهاز، المستهلكين بتجنب شراء السلع والمنتجات مجهولة المصدر، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريا من الجهات الرقابية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات، لأنها قد تؤدي لنتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.