بكين وسول تبحثان بناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية

أكدت الصين وكوريا الجنوبية اليوم، أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ودعم التعددية والتجارة الحرة، مشددين في الوقت نفسه على أهمية العمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى تسوية سياسية وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين "يانج جيه تشي" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وبين كبير مستشاري الأمن القومي لكوريا الجنوبية "سوه هون" في مدينة "بوسان" الكورية.

وقال تشي، اليوم، إن الصين مستعدة للعمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى والتواصل الاستراتيجي، ودعم الربط بين استراتيجيات التنمية، واستكشاف ورعاية نقاط نمو جديدة في التعاون الثنائي وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بهدف رفع علاقات الشراكة الاستراتيجية التعاونية بين الصين وكوريا الجنوبية إلى مستوى جديد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن "تشي"، أشار إلى أن الصين تدعو لبناء نمط جديد من العلاقات الدولية يتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون المربح للأطراف.

وأوضح "تشي"، أن الصين مستعدة لدعم التعاون الدولي في القطاع متعدد الأطراف مع كوريا الجنوبية، من أجل حماية التعددية والتجارة الحرة.

وتابع تشي قائلا، إن الصين تدعم كوريا الجنوبية في القيام بدورها فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودعم التكامل الاقتصادي الاقليمي، كما تدعم الصين الكوريتين في تحسين العلاقات ودعم المصالحة والتعاون، وهي مستعدة للعمل مع الأطراف ذات الصلة للقيام بدور بناء في التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية.

وأشار تشي، إلى أن تكاتف البلدين في الحرب ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصبح من النماذج التي يحتذى بها على الساحة الدولية.

من جانبه، قال كبير مستشاري الأمن القومي لكوريا الجنوبية "سوه هون"، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات مع الصين، وإن سول تتطلع لإجراء تبادلات رفيعة المستوى أوثق مع بكين، وتعميق التواصل والتعاون على نحو شامل في مجموعة كاملة من المجالات، وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف "هون"، أن كوريا الجنوبية ستدفع بنشاط أجندة التعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتدعم التعددية في الشؤون الدولية، وتقدم إسهامات جديدة للتعاون الدولي في الحرب على كوفيد-19.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في منطقة آسيا-المحيط الهاديء، كما استعرض الجانب الصيني موقفه من العلاقات الصينية-الأمريكية.