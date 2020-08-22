محامي زوج هالة صدقي ينسحب من القضية

أعلن صلاح السقا، محامي سامح سامي زوج هالة صدقي، انسحابه من القضايا التي تخصهما، حفاظا على أبناء الأسرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده حاليًا.

كانت الفنانة هالة صدقي، تريند موقع جوجل والمواقع الإخبارية، بسبب قضيتها مع زوجها سامي سامح، الذى شكّك فى نسب أولاده منها، وذلك بعد سنوات طويلة من إنجابهم.

كشف محامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي السابق، تفاصيل الأزمة من خلال فيديو له بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أن موكله قام بعمل توكيل رسمي لهالة صدقي شاملًا كل أعماله وأمواله، وفي عام 2016 غادر إلى أمريكا، للعمل هناك واستكمال رحلته العلمية، ليفاجأ بأن هالة صدقي قامت ببيع الأرض التي يمتلكها وأخذت أمواله من خلال التوكيل الذي تركه لها.

وطالب بإجراء تحليل دي إن إيه، من أجل معرفة نسب أولاده منها، وذلك بعد أن علم بأنها قامت بوضع بويضات لسيدة أخرى من أجل الإنجاب.

كان أول رد فعل من هالة على تلك التصريحات أنها حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت الفنانة، في بيان لها، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محامٍ، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أى سند قانوني، كما تطرّق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناء عليه فقد تقدم المحامي الخاص بالفنانة بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذا ضد زوجها السابق، كما سوف يتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرة الفنانة جراء ذلك، بحسب البيان.

وأضافت هالة صدقي: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني ومن سمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".