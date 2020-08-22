"علوم المنصورة" تفوز بمشروع تعاون بحثي مع معهد العلوم النووية بروسيا

أعلنت جامعة المنصورة اليوم عن فوز مشروع تعاون بحثي مع المعهد المتحد للعلوم النووية دوبنا روسيا الاتحادية خلال الفترة 2020-2022 تحت عنوان: "أطلس النشاط الإشعاعي الطبيعي والخرائط الإشعاعية للمناطق الاستراتيجية في مصر".

وقال الدكتور محمد صلاح، الباحث الرئيسي للمشروع وأستاذ الفيزياء النظرية بكلية العلوم، إن المشروع جاء ضمن خطة تطوير معمل أبحاث الفيزياء النووية والإشعاعية بإشراف مشترك مع الدكتور علي الفراش، أستاذ الفيزياء النووية بقسم الفيزياء كلية العلوم، ويرتكز المشروع على إجراء القياسات والتحاليل اللازمة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث محمد متولي عضو مشارك بالمشروع وباحث بمعمل أبحاث الفيزياء النووية والإشعاعية.

وأكد الدكتور أسامة العيان، القائم بعمل عميد كلية العلوم، أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تأهيل شباب الباحثين في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر بما يضمن نقل خبرات الفيزياء النووية والإشعاعية بين مصر وروسيا، بما يضمن فتح آفاق جديدة للباحثين المصريين.

وأوضح الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية (دوبنا – روسيا) ليسهم في توفير التقنيات الحديثة اللازمة لعمل الدراسة والمسح الإشعاعي، حيث إن الدراسة ستتم طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مراقبة النشاط الإشعاعي البيئي الطبيعي. ومن أهم النتائج المتوقعة للمشروع أنه سيساهم في التنقيب والتعدين للمواد النووية الاستراتيجية للاستخدامات السلمية. كما أن المشروع سيعطي نتائج مستدامة متعددة في مجالات البحث العلمي والتنمية الشاملة، والطاقة والصناعة، وتصدير المواد النووية.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن أهداف المشروع تتوافق مع رؤية تنمية مصر 2030 والتي تسهم في تقديم حلول حيوية فيما يخص مشروعات الطاقة والتعدين. يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في شبكة العلوم النووية (NNS / ASRT) من الجانب المصري ولجنة علمية متخصصة من المعهد الدولي للعلوم النووية JINR بروسيا الاتحادية بهدف تشجيع ودعم الباحثين والعلماء الشباب لإنجاز الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية.