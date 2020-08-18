رئيس جامعة المنصورة يفتتح دار الضيافة بعد تطويرها

افتتح الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، أعمال تجديد وتطوير مركز دار الضيافة والمؤتمرات التابعة للجامعة، وذلك في إطار خطة تطوير مستوى الخدمات المقدمة بمركز دار الضيافة والمؤتمرات.

حضر الافتتاح كل من الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد السعيد، المُشرف على مركز دار الضيافة والمؤتمرات.

وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، خلال الافتتاح بمستوى وشكل التطوير الذي شهدته دار الضيافة، كما أثنى على كافة القائمين على هذه التطويرات نظير الجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل الارتقاء بدار الضيافة والمؤتمرات، والتي ستؤدي إلى زيادة الإقبال على الدار مما يسهم في دعم وتعزيز مصادر التمويل الذاتي للجامعة.

وأشار إلى أن خطة تطوير دار الضيافة والمؤتمرات بدأت بتطوير كلي للغرف بالدور الخامس، تلاها تطوير الغرف بالدور الرابع، إضافة إلى شراء كافة المستلزمات الخاصة بهذه الغرف.