ضبط 100 طن سكر مدعم بدون فواتير خلال حملة تموينية بملوي

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، أن الوحدة المحلية شنت حملة مكبرة للمرور على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع إدارة تموين ملوي، ما أسفرت عن ضبط 100 طن سكن مدعم بدون فواتير داخل مخزن غير مرخص، وتم التحفظ على السكر وتحرير محضر بالواقعة لحجب سلعة إستراتيجية عن السوقز

وأشار "السايس" إلى ضبط سيارة محملة بـ61 شيكارة سكر بدون فواتير، لبيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على السكر والسيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على المخابز البلدية بقرى مركز ملوى، لمتابعة جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.