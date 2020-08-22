كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 306370

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 23.222.638 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 804.988حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 15.782.710حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1184 حالة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 306370 حالة، من بينها 24310 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1652 حالة حرجة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأوضحت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 1374 حالة تعافٍ جديدة، لتصل حصيلة الشفاء من الوباء إلى 278441 حالة.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3619 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم إجراء 59120 فحصاً مخبرياً جديداً، ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 4622637 فحصاً مخبرياً دقيقاً.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أنه تم إكمال 60 يوماً دون أن تسجل في البلاد أية حالة إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط "ميرس" "MERS" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فايروسي يتسبب فيه أحد فايروسات كورونا "فيروس كورونا المسبب ل‍متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات إلى 66617

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، إجراء 70079 فحصا جديدا خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم الكشف عن 424 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، لترتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 66617 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى وفاة مصابين اثنين، لتصل حصيلة وفيات الوباء إلى 372 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل شفاء 112 حالة جديدة لمصابين، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد إلى 58408 .

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 284 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وشفاء 315 حالة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في إلى 113531، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن وفاة ثاني حالة بكورونا المستجد لوافد"50 عاماً" ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 183 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

ارتفاع إجمالي إصابات الوباء في الكويت إلى 79957 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 688 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 79957 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة لتصل حصيلة حالات الوفاة إلى 513 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، شفاء 506 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة حاات التعافي من الوبا إلى 71770 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة ليصبح إجمالي جميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7674 حالة.

وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4006 مسحات ليبلغ إجمالي الفحوصات 585124 فحصا، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.