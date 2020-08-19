وزير الأوقاف: لن تفتح الزوايا لإقامة صلاة الجمعة.. ومدة الخطبة شرعية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا توجد مدة زمنية محددة لصلاة وخطبة الجمعة، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام، أو أي من الفقهاء، لم يضعوا مدة محددة لذلك، مضيفًا:"ومدة الـ10 دقائق لخطبة الجمعة فى ظل الإجراءات الاحترازية فى ظل كورونا، لا يوجد بها أية مخالفة شرعية".

وأضاف "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن التباعد فى ظل جائحة كورونا، أمر ضرورى للحفاظ على النفس، وعليه تم جعل إقامة صلاة الجمعة فى المساجد الجامعة، وليس الزوايا.

وتابع: "الزوايا لن تفتح فى صلاة الجمعة، لأن صعب تحقيق التباعد فى الزوايا"، مشددًا على أنها تفتقر إلى الأمن الصحى فى ظل الظروف الراهنة، التى تمر بها مصر ودول العالم فى ظل تفشى جائحة كورونا.