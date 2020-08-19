وزير الأوقاف: من يصلي الجمعة ظهرا في بيته له الأجر الكامل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في المساجد تهدف إلى الحفاظ على صحة المصريين، من ناحية وإقامة الشعائر من ناحية أخرى، وتابع: "صحة المصريين أهم من أي حاجة "، مشدداً على أن من يصلي الجمعة ظهراً في بيته بنية عدم التزاحم والخوف على صحة المصلين له الأجر الكامل دون نقصان.

وأوضح "جمعة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "لو صليت الجمعة في البيت بنية عدم الزحام في المساجد سوف تأخذ الأجر كاملاً".

وأكد وزير الأوقاف، أن من صلى الجمعة ظهراً في بيته فلا حرج عليه على الإطلاق، مشدداً على ضرورة حتمية التجديد الفقهي ومواكبة الواقع.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الزوايا لن تفتح لصلاة الجمعة نظراً لعدم تحقق التباعد بها، وتابع: "عند الشافعية لا تنعقد الجمعة إلا في المسجد الجامع في الأوقات العادية وليس في زمن الجائحة".